الأربعاء 29 يناير 2025
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صحة ومرأة

وصفات طبيعية للعناية بالمنطقة المحيطة بالفم والقضاء على التجاعيد

القضاء على تجاعيد
القضاء على تجاعيد الفم

تعتبر منطقة حول الفم من أكثر المناطق عرضة لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وذلك بسبب الحركة المستمرة للشفاه أثناء الحديث، وتناول الطعام، والتعبير عن المشاعر. 


ومع مرور الوقت، يقل إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد. 

ولأن الكثير من النساء يفضلن العلاجات الطبيعية بدلًا من الإجراءات التجميلية، يمكن استخدام وصفات طبيعية فعالة للعناية بهذه المنطقة وتحفيز تجديد الخلايا، مما يساعد في تقليل التجاعيد ومنح البشرة مظهرًا شابًا وصحيًا.

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أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بمنطقة حول الفم لا تتطلب بالضرورة اللجوء إلى العلاجات التجميلية المكلفة، حيث يمكن لوصفات طبيعية بسيطة أن تمنحك نتائج رائعة في تقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل للعناية بمنطقة حول الفم والقضاء على التجاعيد.


أسباب ظهور التجاعيد حول الفم
 

تجاعيد حول الفم
تجاعيد حول الفم

قبل التطرق إلى الحلول الطبيعية، من المهم فهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد حول الفم، ومن أبرزها:

التقدم في العمر: مع مرور الوقت، ينخفض إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد.
التعرض لأشعة الشمس: الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى تلف ألياف الكولاجين وتسريع شيخوخة الجلد.
التدخين: يقلل التدخين من تدفق الدم إلى الجلد، مما يسرع من ظهور التجاعيد.
نقص الترطيب: جفاف البشرة يجعل التجاعيد أكثر وضوحًا، لذا فإن ترطيبها باستمرار ضروري للحفاظ على نضارتها.
التعبيرات المتكررة: مثل الابتسام أو التقطيب تؤدي إلى تشكل خطوط دقيقة تصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت.

 

وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد حول الفم

العناية بمنطقة حول الفم
العناية بمنطقة حول الفم

1. ماسك زيت جوز الهند والعسل
الفوائد:

زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي ترطب البشرة وتساعد على تجديد خلاياها.
العسل مضاد للأكسدة ويعمل على تغذية البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.
طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
طبقي الخليط حول الفم ودلكيه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.
اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.
كرري العملية 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة مشدودة.


2. ماسك البيض وزيت الزيتون
الفوائد:

بياض البيض يشد البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد بفضل احتوائه على البروتينات الطبيعية.
زيت الزيتون غني بفيتامين E الذي يغذي البشرة ويحميها من التلف.
طريقة الاستخدام:

اخفقي بياض بيضة واحدة وأضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
ضعي الخليط حول الفم واتركيه حتى يجف تمامًا (حوالي 15 دقيقة).
اغسلي وجهك بالماء البارد وكرري الماسك مرتين أسبوعيًا.


3. جل الصبار (الألوفيرا) لتجديد البشرة
الفوائد:

جل الصبار يحتوي على مضادات أكسدة تحفز إنتاج الكولاجين وتقلل من الخطوط الدقيقة.
يعمل كمرطب طبيعي للبشرة، مما يساعد في منع ظهور التجاعيد.
طريقة الاستخدام:

استخرجي جل الصبار الطازج من ورقة الصبار.
دلكي به منطقة حول الفم لمدة 5 دقائق واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.
استخدميه يوميًا للحصول على نتائج سريعة.


4. ماسك الزبادي والكركم لتوحيد لون البشرة
الفوائد:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف ويمنحها مظهرًا أكثر نضارة.
الكركم مضاد للالتهابات ويقلل من التصبغات والتجاعيد.
طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة صغيرة من الزبادي مع ربع ملعقة صغيرة من الكركم.
ضعي الخليط حول الفم واتركيه لمدة 15 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء البارد وكرري الماسك مرتين في الأسبوع.


5. تدليك البشرة بزيت اللوز الحلو
الفوائد:

زيت اللوز غني بفيتامين E الذي يحافظ على مرونة الجلد.
يحفز تدفق الدم إلى البشرة، مما يساعد في تقليل التجاعيد.
طريقة الاستخدام:

سخني القليل من زيت اللوز الحلو حتى يصبح دافئًا.
دلكي المنطقة حول الفم بلطف بحركات دائرية لمدة 10 دقائق يوميًا قبل النوم.
كرري هذه العملية بانتظام للحصول على بشرة ناعمة وشابة.


6. تقشير البشرة بالقهوة والعسل
الفوائد:

القهوة تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تحسين مظهر البشرة وتجديدها.
العسل يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.
طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة مع نصف ملعقة صغيرة من العسل.
قومي بتدليك منطقة حول الفم بالمزيج لمدة 3 دقائق.
اغسلي بالماء الفاتر وكرري العملية مرتين أسبوعيًا.

 

نصائح هامة لمنع ظهور التجاعيد حول الفم
 

شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة.
استخدام واقي شمس يوميًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.
تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات.
تجنب التدخين والمشروبات التي تسبب جفاف البشرة، مثل الكافيين بكثرة.
ممارسة تمارين تدليك الوجه لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز إنتاج الكولاجين.

 

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