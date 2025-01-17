منها الصبار والكمادات، طرق العلاج الطبيعي لالتهاب الغدد العرقية القيحي

التهاب الغدد العرقية القيحي هو حالة جلدية التهابية مزمنة تسبب ظهور الأكياس على الجلد وتحته، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق غير معروف، فمن المحتمل أن يكون مزيجًا من العوامل الوراثية والهرمونية والبيئية.

وإذا تُرك التهاب الغدد العرقية القيحي دون تشخيص، فقد ينتشر أو يتفاقم ويسبب العدوى، ويمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في جودة الحياة، مثل صعوبة ممارسة الرياضة أو ارتداء ملابس مريحة.

لهذا السبب من المهم طلب العلاج كلما أصيب الشخص بنوبة التهاب الغدد العرقية القيحي حتى يتمكن من تخفيف الأعراض وتقليل الألم وعلاج الأكياس ومنع التندب.

العلاجات الطبيعية لالتهاب الغدد العرقية القيحي

توفر الحلول المنزلية علاج سريعة وفعالة لالتهاب الغدد العرقية القيحي، وتكون الآتي:

يخفف الصبار من آلام

يستخدم الصبار لتهدئة الجلد المصاب بالحكة أو المتهيج (خاصة حروق الشمس)، ونظرًا لأنه مرطب، يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والالتهاب المرتبط غالبًا بالتهاب الغدد العرقية القيحي، ولكنه لا يشفي الأكياس أو الجروح المفتوحة.

تساعد الكمادات الدافئة في تصريف الأكياس

لا يجب أبدًا التقاط أو قطع الأكياس لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى العدوى، وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام كمادات دافئة، ويمكن أن توفر هذه الكمادات بعض تخفيف الألم بينما تساعد أيضًا في تصريف الأكياس بطريقة أكثر نظافة.

ضبط النظام الغذائي

الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المكررة والكحول ومنتجات الألبان والغلوتين مرتبطة بتفاقم التهاب الغدد العرقية، ولا يوصي بتغيير النظام الغذائي إلا إذا كان الشخص يعاني باستمرار من تهيج التهاب الغدد العرقية مع طعام معين.

يمكن أن تضيف السمنة مجموعة من المضاعفات أيضًا، والأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم مستويات أعلى من عوامل النمو الشبيهة بالأنسولين (IFG) - الهرمونات التي تحفز النمو ولكنها تقلل من مستويات الجلوكوز في الدم، ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من IFGs إلى تكيسات أكبر في أحجام أكبر، لذا فإن اتباع خطة غذائية صديقة لالتهاب الغدد العرقية مع أطعمة منخفضة في IFG يمكن أن يوفر العديد من الفوائد.

يمكن أن يساعد اتباع خطة غذائية متوازنة مليئة بالأطعمة الملونة والصحية في إعداد الجسم للنجاح كلما احتاج إلى محاربة أو منع تفاقم المرض.

ارتد ملابس فضفاضة

نظرًا لأن تكيسات التهاب الغدد العرقية تميل إلى الظهور في أماكن يصعب الوصول إليها مثل الإبطين والفخذ والأرداف، فمن المهم محاولة تقليل الاحتكاك في هذه المناطق قدر الإمكان، وارتدِاء ملابس مريحة وفضفاضة حتى يتم علاج تفاقم المرض.

العلاجات المنزلية التي يجب تجنبها مع التهاب الغدد العرقية القيحي

لا تظهر كل العلاجات المنزلية نتائج واعدة، وتوجد بعض العلاجات المنزلية التي يجب تجنبها مع التهاب الغدد العرقية القيحي وذلك لأنها تزيد من سوء الحالة.

التهاب الغدد العرقية القيحي، فيتو

لا تستخدم زيت شجرة الشاي

لقد ثبت أن زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للالتهابات والفطريات، ولكن يجب تجنب استخدام هذا العلاج المنزلي إذا كان يعاني من التهاب الغدد العرقية القيحي.

فيمكن للزيوت أن تسد المسام، حيث يمكن أن تؤدي المسام المسدودة إلى تراكم الدهون، مما قد يكون مؤلمًا ويسبب المزيد من العدوى.

لا تستخدم الكحول

بينما يرطب الصبار، يفعل الكحول العكس عن طريق تجفيف البشرة، ولا يجب استخدام الكحول بشكل روتيني كشكل من أشكال العلاج، ويمكن أن يؤدي جفاف الجلد إلى تفاقم المشاكل في المستقبل ويسبب تمزق الأكياس الأخرى عندما يصبح الجلد جافًا جدًا.

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