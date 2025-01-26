تصيب 80% من النساء، أسباب وطرق علاج السيلوليت

يحدث السيلوليت عندما يتم سحب الجلد الذي يغطي مناطق معينة من الدهون إلى أسفل إلى الأنسجة العميقة بواسطة أشرطة النسيج الضام، وهذا يخلق سطحًا غير مستوٍ، ويوجد السيلوليت عادةً في:

الوركين

الفخذين

البطن

الأرداف

الثديين

ويؤثر السيلوليت على النساء أكثر من الرجال بسبب توزيع الدهون والعضلات والأنسجة الضامة المختلفة، ويُعتقد أنه يؤثر على 80 إلى 90 بالمائة من النساء بدرجات متفاوتة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، والسيلوليت ليس ضارًا.

أسباب ظهور السيلوليت

ينتج السيلوليت عن تراكم الدهون تحت الجلد، وبعض النساء أكثر عرضة للإصابة به من غيرهن، ويمكن أن تعتمد كمية السيلوليت ومدى وضوحه على الجينات ونسبة الدهون في الجسم والعمر، ويؤثر السم البشرة أيضًا على مظهر السيلوليت، ويمكن أن يصاب الأشخاص من جميع أنواع الجسم والأوزان بالسيلوليت.

يكون توزيع الدهون لدى النساء أكثر وضوحًا من الرجال، وتفصل ألياف الكولاجين بين الجلد والعضلات الدهون الكامنة إلى جيوب متعددة، ويمكن أن يصبح السيلوليت أكثر وضوحًا مع التقدم في السن ويصبح الجلد أرق ويفقد مرونته، وهذا يعرض الأنسجة الضامة المتموجة الموجودة تحته.

قد يكون سبب السيلوليت:

الهرمونات

سوء التغذية

نمط حياة غير صحي

السموم المتراكمة

العوامل الوراثية

زيادة الوزن

عدم النشاط

الحمل

هل العلاجات الموضعية فعالة؟

قد تساعد العلاجات الموضعية في تقليل ظهور السيلوليت، لكن التأثيرات قد لا تكون طويلة الأمد، وتحتاج السيدة إلى تطبيق المنتج يوميًا للحفاظ على النتائج، ويقال إن الكريمات تعمل على شد الجلد، مما يجعل الجلد يبدو أكثر نعومة وثباتًا، كما أنها تضيف الرطوبة، مما قد يقلل من ظهور السيلوليت.

لكن الكريمات لا تزيل السيلوليت بدلًا من ذلك، تقلل مؤقتًا من ظهوره، ولكن لا تزال الخلايا الدهنية موجودة تحت الجلد.

الكافيين هو أحد المكونات الشائعة في كريمات السيلوليت الموضعية، ويزيد الكافيين من تدفق الدم إلى المنطقة ويعمل كمدر للبول، ويمكن أن يغير ذلك من محتوى الماء في الدهون، مما قد يقلل من ظهور السيلوليت.

قد تقلل المنتجات التي تحتوي على 0.3 في المائة من الريتينول من ظهور السيلوليت عن طريق تكثيف الطبقة الخارجية من الجلد، ويجب على المريض استخدام الكريم يوميًا لمدة ستة أشهر أو أكثر لرؤية النتائج، كما يمكن أن يسبب الريتينول حساسية الجلد مثل الجفاف والاحمرار والتقشير، ويمكن أن يجعل السيدة أيضًا حساسًا للشمس.

العلاجات المنزلية للتخلص من السيلوليت

هناك العديد من العلاجات المنزلية الشائعة المستخدمة لعلاج السيلوليت، ويمكن استخدام هذه العلاجات المنزلية كجزء من روتين العناية الذاتية لمواكبة التحسينات في نمط الحياة وعادات التمرين.

ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على تقليل دهون الجسم، مما يجعل السيلوليت أقل وضوحًا، ويمكن اختيار برنامجًا للتمرين يجمع بين التمارين الهوائية وتمارين القوة، ويساعد هذا على حرق دهون الجسم، وتقوية العضلات وتحديدها، سيبدو الجسم الأكثر عضلية أكثر نعومة وثباتًا.

قم بإنشاء روتين تمرين يركز على مناطق الجسم المعرضة للسيلوليت.

التنظيف بالفرشاة الجافة

تحفز هذه التقنية تدفق الدم واللمف، وتزيل خلايا الجلد الميتة، وتحفز نمو الخلايا الجديدة، وقد تدعم إزالة السموم وتحفز الجهاز العصبي.

استخدم الليفة النباتية الطبيعية أو فرشاة الجسم لتنعيم البشرة الجافة بلطف لمدة تصل إلى خمس دقائق، ويمكن البدء من القدمين والتحرك في الطريق إلى الأعلى، استخدم ضربات طويلة أو حركات دائرية، ومن الأفضل القيام بذلك قبل الاستحمام.

بقايا القهوة

يعد استخدام بقايا القهوة كمقشر طريقة شائعة لإزالة الخلايا الميتة وتشجيع نمو خلايا جديدة وشد الجلد، ويمكن استخدام بقايا القهوة بمفردها أو مزجها بزيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو السكر، افركي بقايا القهوة بلطف على المنطقة المصابة لبضع دقائق، ويمكن أيضًا تجربة ترك الخليط على بشرتك لمدة 10 دقائق قبل شطفه.

قد تقلل بقايا القهوة من النتوءات وتحفز الدورة الدموية وتعزز تدفق الليمف، ومع ذلك، لا يوجد بحث علمي يدعم هذه الادعاءات.

خل التفاح

قد يساعد تناول خل التفاح في إنقاص الوزن، اشربي ملعقة كبيرة من خل التفاح المخفف ثلاث مرات يوميًا أو استخدمي محلولًا من أجزاء متساوية من خل التفاح والماء وضعيه على بشرتك.

تغييرات نمط الحياة

يؤثر النظام الغذائي على السيلوليت، لذلك من المهم تناول نظام غذائي متوازن وصحي، ويمكن أن يساعدك النظام الغذائي الصحي أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل الأطعمة المصنعة والغنية بالسكر والتي يمكن أن تؤدي إلى تراكم السموم والدهون في الجسم، وزيادة تناول الألياف.

يمكن أن يجعل الجفاف السيلوليت أكثر وضوحًا، ويغسل الماء الجسم ويزيل السموم التي يمكن أن تسبب السيلوليت، تأكد من زيادة تناول للمياه، فيوصى بأن تشرب النساء ما لا يقل عن تسعة أكواب من الماء كل يوم.

قد يساعد إزالة السموم من الجسم على تقليل السيلوليت عن طريق تقليل السموم المخزنة التي تساهم في السيلوليت، وحاول التخلص من السموم التي تضعها في جسمك أو تقليلها بشكل كبير من خلال النظام الغذائي ونمط الحياة، ويتضمن ذلك تجنب أشياء مثل التدخين.

الإجراءات الطبية لعلاج السيلوليت

يمكن إجراء الإجراءات الطبية التالية بواسطة طبيب أو طبيب أمراض جلدية، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية المساعدة في تحديد العلاج الأفضل.

تحلل الدهون بالتبريد

تحلل الدهون بالتبريد، هو إجراء غير جراحي يزيل السيلوليت عن طريق تجميد الخلايا الدهنية تحت الجلد، ويؤدي هذا إلى تمزق الخلايا الدهنية وامتصاص الجسم لمحتوياتها، هناك حاجة إلى عدة جلسات لإذابة بوصة من الدهون، وقد يستغرق الأمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر لرؤية انخفاض ملحوظ في السيلوليت.

الموجات فوق الصوتية

الموجات فوق الصوتية هي إجراء غير جراحي يستخدم موجات صوتية لاستهداف وإزالة الدهون في البطن والفخذين، وتستغرق النتائج شهرين أو ثلاثة أشهر، ويوصى بدمج الموجات فوق الصوتية مع علاج آخر للسيلوليت.

قد تتمكن أيضًا من استخدام الموجات فوق الصوتية لقياس فعالية علاجات السيلوليت الأخرى.

العلاج بالموجات الصوتية

تم تطوير هذا العلاج لتقليل السيلوليت، ويعمل عن طريق اهتزاز الأنسجة الضامة في مناطق الجسم المعرضة للسيلوليت، ويساعد هذا على تحفيز وزيادة إنتاج الكولاجين، وتحسين مظهر الجلد وملمسه ومرونته.

هناك حاجة إلى عدة جلسات من أجل رؤية النتائج.

علاجات الليزر

تستخدم هذه العلاجات الطبية تدليك الأنسجة مع مزيج من تكنولوجيا الترددات الراديوية والضوء تحت الأحمر وطاقة الليزر الثنائي لعلاج السيلوليت، ويمكن أيضًا استخدام الحرارة والشفط.

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