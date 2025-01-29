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خارج الحدود

مسئول أمريكي يوجه رسالة مستفزة إلى مصر والأردن بعد رفضهما مقترح ترامب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

وجه آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الخاص لشئون الأسرى، رسالة مستفزة إلى مصر والأردن، بعد رفض البلدين تهجير الفلسطينيين، وثبات موقفهما تجاه الحقوق التاريخية لشعب فلسطين.

مبعوث ترامب يوجه رسالة إلى مصر والأردن

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن الـمبعوث ترامب الخاص لشئون الأسرى، آدم بوهلر، قوله: "إذا كانت مصر والأردن لا تريدان الغزيين، فلتطرحا حلا آخر".

في ذات السياق، قال خليل الحية، رئيس حركة حماس فى غزة، شعبنا أسقط مخططات التهجير، ونعتز بالدعم العربي والإقليمي والشكر لكل من ساند المقاومة وقدم الشهداء في معركة طوفان الأقصى.

رئيس حركة حماس في غزة يشيد بمواقف الأردن ومصر

وأشاد رئيس حركة حماس في غزة، بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات تهجير شعبنا من قطاع غزة.

وتابع، أسرانا الأبطال أوفينا لكم الوعد وأوفى لكم القائد الشهيد أبو إبراهيم قسمه ووعده.

ولفت الحية، المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني والاستمرار في المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل.

السيسي وملك الأردن يحذران من مخططات تهجير الفلسطينيين

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة له اليوم، على الثوابت المصرية بشأن ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يمثل الضامن الأهم لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد السيسي، أن هذا "موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، يهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددا على أن مصر لن تتساهل مع تهديد أمنها.

من جهته أكد عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وبقاء الفلسطينيين في أرضهم، ونيل حقوقهم المشروعة.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد اقترح فى اتصال هاتفى على ملك الأردن، استقبال بعض من الفلسطينيين، وقال حينها أنه سوف يطلب من مصر نفس الطلب، الأمر الذي قابله البلدين سياسيا وشعبيا بالرفض.


 

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