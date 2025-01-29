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خارج الحدود

جندي إسرائيلي منتقدا جيش الاحتلال: دمرنا البنية التحتية والمنازل وعجزنا عن مواجهة حماس

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جندي احتياط شارك في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قوله: بدلا من استهداف جيش الاحتلال  الإسرائيلي لحركة حماس، دمر البنية التحتية والمنازل.

جندي إسرائيلي شارك في العدوان على غزة ينتقد جيشه
 

وأضاف الجندي الإسرائيلي:" نحتاج لاستراتيجية توازن بين الأمن والقيود الأخلاقية والكلفة البشرية والقوة العسكرية وحدها لا تستطيع حل هذا الصراع".

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والأسبوع الماضي  أعلنت وزارة الصحة بغزة،  ارتفاع عدد الشهداء إلى 47.283 والمصابين إلى 111.472 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 على القطاع.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

 وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا يوم الأحد الماضي دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

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