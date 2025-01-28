الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

تعليق ساخر من إيران على مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

سخر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الداعى لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

 

وزير الخارجية الإيراني يسخر من مقترح ترامب 

واقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إرسال الإسرائيليين إلى جزيرة جرينلاند في سخرية من اقتراح ترامب بـ"تطهير" غزة من الفلسطينيين. 

وقال عباس عراقجي في مقابلة مع "سكاي نيوز" في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء: "أعتقد أن هذا مشروع -التهجير القسري- حاول تنفيذه الكثير من الناس في الماضي، لكنهم فشلوا جميعًا، فلسطين لا يمكن محوها من المنطقة والفلسطينيون لا يمكن طردهم".

 

عباس عراقجي يقترح نقل الإسرائيليين إلى جزيرة جرينلاند 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "اقتراحي هو شيء آخر، فبدلًا من الفلسطينيين، حاول طرد الإسرائيليين واصطحابهم إلى جرينلاند حتى يتمكنوا من قتل عصفورين بحجر واحد. هكذا يحلون المشكلة في جرينلاند وسيكون مكانًا جيدًا للإسرائيليين".

 

وتابع، هذه أراضي الفلسطينيين، والفلسطينيون من يقررون بشأن أرضهم ومصيرهم". واعترف عراقجي في اللقاء بأن حلفاء إيران في المنطقة ضعفوا قائلًا: "لقد تضررت حماس وحزب الله. ولكن في الوقت نفسه، فإنهم يعيدون بناء أنفسهم، لأنه كما قلت، هذه مدرسة فكرية، هذه فكرة، هذه قضية، هذه فكرة مثالية ستظل موجودة".

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وزير الخارجية الإيراني تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن عباس عراقجي جزيرة جرينلاند ترامب غزة

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