السيسي: عازمون على العمل مع ترامب ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين لتأثيره على الأمن القومي المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه فيما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينيين، "لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح به لتأثيره علي الأمن القومي المصري".

وأشاف السيسي: "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكى ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".

واكد الرئيس السيسي، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن هناك ثوابت للموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية ولا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي بقصر الاتحادية و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

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