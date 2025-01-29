رسوب 28 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، مسجلة نسبة نجاح بلغت 85.90%.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد الطلاب والطالبات الناجحين تجاوز 174 ألف طالب وطالبة من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 204 آلاف طالب وطالبة.

وكشفت المديرية أن عدد الطلاب الحاضرين لأداء الامتحانات بلغ 203 آلاف طالب وطالبة، ما يدل أن هناك أكثر من 28 ألف طالب وطالبة رسبوا في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى 174745 طالبا وطالبة من إجمالى 204325 متقدما للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهني 98.39% بعد تجاوز 244 طالبا وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدما للامتحانات حضر منهم 248 طالبا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص “فيتو” على توفير رابط نتائج الشهادة الإعدادية عام 2025 الفصل الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية فور ظهورها تباعا.

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