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نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجتك، نتيجة
اعرف نتيجتك، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 بالاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 بالاسم ورقم الجلوس، يسعى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025، والتي يمكن الاستعلام عنها عبر المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الأسماء وأرقام الجلوس.

موعد ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

 من المتوقع أن تُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا خلال 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وقد بدأت أعمال التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ويجري العمل على مراجعة الدرجات تمهيدًا للإعلان الرسمي.

سير إمتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم في المنيا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمت بسلاسة ودون شكاوى، حيث أُجريت في 9 إدارات تعليمية، وقد شارك في الامتحانات أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

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نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول بـ الاسم ورقم الجلوس


فور إنتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول من قبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، سيتم الإعلان عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا، سيتم نشرها إلكترونيًا على بوابة المحافظة، كما توزع النتائج على المدارس في اليوم التالي لتسهيل الاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وهذا سيمكن الطلاب من البدء في إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

النتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الأخبار المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا عبر المنصات التعليمية لضمان الحصول على أحدث المعلومات حول التوقيتات والإجراءات.

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