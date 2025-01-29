بنسبة نجاح 85.90%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى 174745 طالبا وطالبة من إجمالى 204325 متقدما للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهني 98.39% بعد تجاوز 244 طالبا وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدما للامتحانات حضر منهم 248 طالبا وطالبة.



كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100%، حيث تجاوز 62 طالب وطالبة للحد الأدنى.

وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

ويتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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