الأربعاء 29 يناير 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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 اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الحالي، اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النسب النهائية للنجاح وتفاصيل أخرى متعلقة بالنتائج خلال ساعات قليلة.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص “فيتو” على توفير رابط نتائج الشهادة الإعدادية عام 2025 الفصل الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية فور ظهورها تباعا.

 

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