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خارج الحدود

ترامب يوقع أمرا تنفيذا لترحيل طلاب الجامعات المتعاطفين مع فلسطين

طلاب الجامعات في
طلاب الجامعات في أمريكا، فيتو

كشف مسئول فى البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيوقع أمرا تنفيذيا يهدف لترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين المتعاطفين مع فلسطين.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لترحيل الطلاب المتعاطفين مع فلسطين

ووفق المسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا، الأربعاء، بهدف ما اسماه "مكافحة معاداة السامية"، ويتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين والأجانب المقيمين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين و"المتعاطفين مع حركة حماس".

وكانت عدة جامعات أمريكية شهدت تظاهرات حاشدة على مدار العام الماضي ضد العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تسببت فى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وأسفرت عن إصابة ما يزيد عن 110 آلاف إصابة.

ترامب يوقع قراراين بشأن المدارس ومعاداة السامية

فى ذات السياق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن ترامب سيوقع الأربعاء قرارين بشأن المدارس ومعاداة السامية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب سيوقع قرارا تنفيذيا "يتعلق باختيار المدارس ويوقف التمويل للمدارس الحكومية الداعمة لنظرية العرق النقدية وغيرها من المسائل المثيرة للانقسام في مناهجها التعليمية". 

وأضافت كارولاين ليفيت، أن ترامب سيوقع أيضا قرارا تنفيذيا يتعلق بمعاداة السامي دون كشف المزيد من التفاصيل.

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