محافظ الإسماعيلية يكرم أصحاب الجهد المتميز من القيادات التنفيذية (صور)

كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عددًا من القيادات التنفيذية الحاصلة على درجات وظيفية أعلى، وأصحاب الجهد المتميز داخل الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال مراسم التكريم

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، وعددًا من القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

تقدير محافظ الإسماعيلية للمكرمين

وفي كلمته، أكد محافظ الإسماعيلية تقديره الكامل لكافة العاملين بالجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، ولجهود المتميزين منهم في أداء مهام عملهم، مشددًا على ضرورة العمل كفريق واحد لسرعة إنجاز المهام وتحقيق الأهداف.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

أكرم يوجه الشكر للعاملين بالديوان العام

كذلك وجه "أكرم" الشكر للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد، على جهودهم أثناء مدة خدمتهم بالجهاز التنفيذي للمحافظة، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة القادمة من حياتهم.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

منح درجة وكيل اول وزارة للواء محمد أنيس

حيث منح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شهادة تقدير ودرع المحافظة للواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية لترقيته لدرجة وكيل أول الوزارة، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية لترقيته لدرجة وكيل وزارة، واللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير سابقًا لترقيته لدرجة وكيل وزارة، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية لترقيته لدرجة وكيل وزارة، والمهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية لصدور قرار وزيرة التنمية المحلية بتعينها رئيسًا لحي ثان.

كما منح محافظ الإسماعيلية شهادة تقدير وميدالية تذكارية للمتميزين في أداء مهام عملهم بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وهم النقيب محمد الدسوقي مكتب محافظ الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حسن إمبارك مدير عام الحسابات الخاصة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، محمد سالم مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، دعاء علي مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.

بالإضافة لتكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالجهاز التنفيذي للمحافظة، حيث قدم محافظ الإسماعيلية شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لمجهوداتهم أثناء مدة خدمتهم بالجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، وهم هويدا مصطفى عمر محمد، أسامة رفاعي أحمد السيد، محمود علي عبد الباري رمضان، منال عبد القادر أحمد سليم، محمود محمد عبد الرحيم أحمد، علي شاكر محمد عبد الجليل، منى ابراهيم الدسوقي حسن، ماجدة عبد الوهاب محمد عثمان، محسن أحمد عمر حسن، فاطمة علي محمد السيد، أحمد محمود أحمد هريدي، مرفت تادرس اسكندر موسى، أحمد عبد الحميد محمود عيد، فرونت سعد سليم عبد الرحمن، صباح علي محمود مصطفى، رمضان حجاج محمد حجاج، هدى عبد الواحد عبد الحق.



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