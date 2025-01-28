بعد توقف 5 سنوات، إقامة مهرجان الإسماعيلية للهجن نهاية فبراير المقبل (صور)

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان الإسماعيلية للهجن، في دورته العشرين بعد توقف دام 5 سنوات.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، ممثل الجيش الثاني الميداني، الشيخ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن، العقيد محمد دعية مدير عام مكتب شئون المحافظ، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة، المهندس محمد جمال رئيس لجنة التخطيط بالاتحاد المصري للهجن، المستشار الإعلامي لمحافظ الإسماعيلية، مديري إدارات العلاقات العامة، السياحة، والإعلام بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة إجراءات إقامة المهرجان

وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة كافة الإجراءات اللازمة لخروج مهرجان الإسماعيلية للهجن بالشكل اللائق بمحافظة الإسماعيلية، وكونه أقدم المهرجانات المصرية المتخصصة في رياضات الهجن، فضلًا عن امتلاك محافظة الإسماعيلية لنسبة كبيرة من الهجن على مستوى الجمهورية.

موعد إقامة المهرجان

ومن المقرر أن تكون إقامة المهرجان في الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل، بمشاركة عدد من القبائل المصرية بالمحافظات، بجانب الأشقاء من القبائل العربية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أكد في وقت سابق على دعمه الكامل لإعادة إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للهجن بالمحافظة.

مشيرًا إلى أن عودة المهرجان تهدف إلى تسليط الضوء على إمكانيات الإسماعيلية السياحية، وتفعيل دورها كوجهة مميزة للسائحين من داخل مصر وخارجها، مضيفًا أن المهرجان سيشمل سباقات للهجن، وعروضًا فنية وثقافية تعكس التراث البدوي، بالإضافة إلى أنشطة ترويجية لسياحة السفاري في المناطق الصحراوية القريبة.

مشاركة عدد من القبائل بالدول العربية

ومن جهته أشار رئيس الاتحاد المصري للهجن، إلى أن السباق تشارك فيه عدد من الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحافظات المصرية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

وتتضمن سباقات المهرجان أشواط منوعة، تتنافس خلالها الهجن المعدة للسباقات على المراكز الأولى.

مضيفًا، الدولة بكل مؤسساتها تعطي رياضة الهجن أهمية خاصة في كل محافظة تقام فيها، وتقوم كل الأجهزة الخدمية بتوفير اللازم لنجاح المهرجان الذي يحظى بمتابعة الآلاف واهتمام إعلامي ودعم للسياحة بكل محافظة، إضافة لأهميته لمربي الإبل في تحسين اقتصادهم وتحقيقهم لمبيعات وتوفير فرص عمل للشباب في أعمال التدريب والرعي والنقل للهجن.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

ومن المتوقع أن يسهم المهرجان في جذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى الدول التي شاركت من قبل بالمهرجان، مما يعزز حركة السياحة ويخلق فرصًا اقتصادية لأبناء المحافظة، كما أنه سيعمل على إبراز أهمية الرياضة كأداة لتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

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