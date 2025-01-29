إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب منذ قليل 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا، وقع بمنطقة محور 30 يونيو بالقرب من مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بانقلاب سيارة عمال

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا بمنطقة محور ال 30 يونيو.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث للوقوف علي ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث انقل المصابين إلى مستشفي فايد التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقالت مصادر طبية: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من خدوش وكدمات وسحجات وجروح بالجسم حيث تم ايداعهم بالمستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

التعامل مع مصابي الحوادث

وناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف الأسبق، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في حدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.