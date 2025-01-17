تفاصيل ضبط المتهمين بقتل رجل الأعمال في الإسماعيلية بعد عامين من الجريمة

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط قتله رجل أعمال شهير، والذى لقى مصرعه على يد الجناة داخل سيارته بالقرب من قطعة أرض يمتلكها بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

ورود معلومات بالأماكن التي يتردد عليها المتهمون

وكانت وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير، بقيادة المقدم محمد فؤاد، قد كثفت جهودها عقب ورود معلومات مؤكدة بظهور المتهمين مرتكبي واقعة قتل رجل الأعمال المعروف حمادة السلاموني، والذين كانوا قد فروا هاربين ليختفوا عن الأعين، حيث يقومون بالتردد على بعض الأماكن.

رصد تحركات المتهمين

وكان قد تلقي اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء أحمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية يفيد رصد مباحث أبوصوير لتحركات شخصين متهمين بقتل المجني عليه حمادة السلاموني ابن مركز ومدينة أبوصوير.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لمتابعة تحرك المتهمين ضم النقباء أحمد ياسر ومصطفي حرب ومصطفى العقباوي، وتمكنو من رصد أماكن إقامة المتهمين وأماكن ترددهم.

وتمكنت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء ماجد جميل وأحمد حمدي وتوني زهير من ضبط المتهمين بعد هروبهم لأكثر من عامين من ارتكاب واقعة القتل وتركه في سيارته على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.



تاريخ الواقعة وفاجعة الموت

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة أبوصوير، بمحافظة الإسماعيلية، على جثمان رجل أعمال داخل سيارته على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي في نطاق مركز ومدينة أبوصوير.

تحرك الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير، إلى مكان الواقعة، لكشف ملابسة الواقعة وفرض كردون أمنياََ حول مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

العثور على جثمان رجل أعمال داخل سيارته

وتبين خلال فحص الأجهزة الأمنية للسيارة، من العثور على جثمان شخص يدعي: "محمد علي السيد السلاموني" الشهير بـ "حمادة سلاموني" رجل أعمال مقيم بمدينة أبوصوير داخل سيارته.

تقرير الطب الشرعي

وأكد تقرير الطب الشرعي بعد الفحص والمعاينة من وجود كدمات وسحجات وجروح بالجسم، حيث عملت الأجهزة الأمنية بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية جهودها لضبط المتهمين بقتل رجل أعمال داخل سيارته على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

القبض على المتهم بإنهاء حياة شقيقه بالإسماعيلية

وعلى صعيد آخر كانت قد ألقت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، القبض على قاتل شقيقه بأبو شحاته التابعة لقرية أبو عطوة بدائرة المركز، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد القبض على شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل بإنهاء حياة شقيقه بالإسماعيلية، بسبب خلاف مادي بينهما محدثا إصابات في والده عندما حاول الفصل بينهما.



كمين لضبط المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفى العدوي، ومنان صلاح ومحمود طارق في تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز.

وحددت مأمورية لضباط المباحث الجنائية في مركز الإسماعيلية أمامن تردد المتهم بعد ارتكابه للجريمة، وتمكنت من ضبطه قبل الهروب خارج مدينة الإسماعيلية.

وكان قد لفظ أحد شبان محافظة الإسماعيلية أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وذلك عقب تعرضه للطعن على يد شقيقه خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينهما، فيما اصيب والدهما بعدة طعنات جراء المشاجرة.

إخطار بوقوع مشاجرة

وتلقي المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطار يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين في منطقة أبو عطوة في الإسماعيلية، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة والده بعد أن قام شقيقه بإنهاء حياته.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وفاة أحد المصابين

وقالت مصادر طبية إن أحمد المصابين لفظ اخر أنفاسه في المستشفى، وذلك نظرا لإصابته البالغة حيث كان مصابا بعدة طعنات في البطن مما أدت إلى خروج أحشائه، فيما وصل المصاب الآخر وهو رجل مسن مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

كما تم إيداع جثمان الشاب المتوفي في مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي ليكون تحت تصرف النيابة.

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