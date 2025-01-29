الأربعاء 29 يناير 2025
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محافظات

انعقاد المجلس التنفيذي للرعاية المتمركزة حول المنتفع بدار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية (صور)

دار ضيافة كبار السن
دار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية

عقد مركز طب أسرة حى السلام، التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، المجلس التنفيذي للرعاية المتمركزة حول المنتفع، بدار ضيافة كبار السن بمدينة الإسماعيلية.   

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أبرز الحضور خلال الفعاليات 

وشهد الاجتماع كل من الدكتور علي رفعت، مدير فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية،والدكتورة منى منير، مدير الرعاية الأولية، والدكتورة هدير عبد المحسن، مدير إدارة رضا المنتفعين بالفرع. 

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

أبرز المحاور التي تناولها اجتماع المجلس 

تناول المجلس التنفيذي للرعاية المتمركزة حول المنتفع في الإسماعيلية، مجموعة من القضايا المتعلقة بكبار السن، حيث تم مناقشة التحديات الصحية التي يواجهونها، وطلبات الحصول على رعاية صحية أفضل.

 وأكد مدير الفرع  تكرار مثل هذه الزيارات في المستقبل لتعزيز التواصل مع هذه الفئة الهامة من المجتمع. 

 

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

تنظيم مبادرة اسمعني 

كما تم تنظيم فعاليات مبادرة "اسمعني"، التي تضمنت الحديث عن النوم واضطرابات النوم، وقدم المشاركون نصائح قيمة للحصول على نوم هادئ بلا أرق، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي للمنتفعين. 

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة"  

 

كما شملت فعاليات جلسة المجلس تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة،  حيث تم إجراء فحص شامل لكبار السن الحاضرين بدار الضيافة في الإسماعيلية، بهدف التأكد من سلامتهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما قام فريق الصيدلة بتقديم التثقيف الدوائي.  

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو



و تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قسم رضاء المنتفعين بالمركز برئاسة الدكتورة أمل والى  لتحسين جودة الخدمات الصحية  المقدمة وتعزيز الوعي الصحي بين كبار السن بمشاركة فعالة لفريق الموارد البشرية، الصيدلة بالمركز الدكتورة آثار عنتر، والدكتورة عهد عادل. 

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

 

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الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الاسماعيلية دار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية المجلس التنفيذى للرعاية المتمركزة حول المنتفع

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