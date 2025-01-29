صحة الإسماعيلية: قدمنا خدمات العلاج الطبيعي لـ1727 مريضا بالمستشفيات

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على حرص وزارة الصحة على تطوير الخدمات بجميع المنشآت الصحية وتقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى وتوفير خدمات علاجية في جميع تخصصات العلاج الطبيعي للمترددين على المستشفيات والوحدات بأسعار رمزية.



مراكز العلاج الطبيعي بالمستشفيات

وأشارت وكيل الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى توافر خدمات العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية، وحميات التل الكبير (عيادة صباحية ومسائية)، وعيادة العلاج الطبيعي بوحدة الكيلو 17 بالقنطرة غرب، داعية مواطنى الإسماعيلية للاستفادة بخدمات العلاج الطبيعي والتى تُقدم بجودة مميزة للمترددين على المستشفيات.

جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

توسيع خدمات العلاج الطبيعي

يأتى ذلك في إطار التوسع في خدمات العلاج الطبيعي لدعم مرضى التأهيل الحركى وذوي الهِمم والقُدرات الخاصة وحرصها علي رعايتهم وتأهيلهم.

عدد الحاصلين على خدمات العلاج الطبيعي

وأضافت الدكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لعدد 1727 مريضا بمعرفة نخبة من ممارسى وأخصائي العلاج الطبيعي خلال الربع سنوى الأخير من 2024.

جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

الحالات المستهدفة من تقديم الخدمات

وأوضحت مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية وحميات التل الكبير يقدم خدمات العلاج لحالات العناية المركزة والداخلى من مصابى غزة ونزلاء المستشفى، ويوفر العلاج لحالات آلام العمود الفقري والفقرات العنقية والقطنية، الجلطات الدماغية، التهاب وتيبس المفاصل، حالات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وناقصى النمو،العلاج بالعمل (تأهيل)، إصابات الملاعب.

جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

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