الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الإسماعيلية: قدمنا خدمات العلاج الطبيعي لـ1727 مريضا بالمستشفيات

جانب من العمل بمراكز
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على حرص وزارة الصحة على تطوير الخدمات بجميع المنشآت الصحية وتقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى وتوفير خدمات علاجية في جميع تخصصات العلاج الطبيعي للمترددين على المستشفيات والوحدات بأسعار رمزية. 
 

بعد توقف 5 سنوات، إقامة مهرجان الإسماعيلية للهجن نهاية فبراير المقبل (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق (صور)

مراكز العلاج الطبيعي بالمستشفيات 

 

وأشارت وكيل الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى توافر خدمات العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية، وحميات التل الكبير (عيادة صباحية ومسائية)، وعيادة العلاج الطبيعي بوحدة الكيلو 17 بالقنطرة غرب، داعية مواطنى الإسماعيلية للاستفادة بخدمات العلاج الطبيعي والتى تُقدم بجودة مميزة للمترددين على المستشفيات.

 

جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

توسيع خدمات العلاج الطبيعي 

يأتى ذلك في إطار التوسع في خدمات العلاج الطبيعي لدعم مرضى التأهيل الحركى وذوي الهِمم والقُدرات الخاصة وحرصها علي رعايتهم وتأهيلهم. 

 

عدد الحاصلين على خدمات العلاج الطبيعي 

وأضافت الدكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لعدد 1727 مريضا بمعرفة نخبة من ممارسى وأخصائي العلاج الطبيعي خلال الربع سنوى الأخير من 2024.

جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

الحالات المستهدفة من تقديم الخدمات 

وأوضحت مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية،  أن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية وحميات التل الكبير يقدم خدمات العلاج لحالات العناية المركزة والداخلى من مصابى غزة ونزلاء المستشفى، ويوفر العلاج لحالات آلام العمود الفقري والفقرات العنقية والقطنية، الجلطات الدماغية، التهاب وتيبس المفاصل، حالات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وناقصى النمو،العلاج بالعمل (تأهيل)، إصابات الملاعب. 

جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو
جانب من العمل بمراكز العلاج الطبيعي،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية العلاج الطبيعي مراكز العلاج الطبيعي بمستشفيات الإسماعيلية

مواد متعلقة

بعد توقف 5 سنوات، إقامة مهرجان الإسماعيلية للهجن نهاية فبراير المقبل (صور)

فرق الطب البيطرى بالإسماعيلية تواصل أعمالها بحملة التحصين (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية العقادة (صور)

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد انتظام العمل بمركز طب الأسرة بنفيشة (صور)

ads

الأكثر قراءة

الريان القطري يعلن رسميا فسخ التعاقد مع بن شرقي

أخبار مصر: مصير علاقة مصر بأمريكا بعد تصريح ترامب، بالدليل اقتراب موعد فناء البشرية، ارتفاع أسعار اللحوم، الأرصاد تحذر

السيسي يستقبل بقصر الاتحادية نظيره الكيني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

رابط التقديم لـ 22 ألف وظيفة معلم رياضيات والمحافظات المطلوب التعيين بها

ارتفاع 4 أصناف يعشقها المصريون، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 7 أصناف أبرزها الفلفل الألوان والليمون البلدي

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى مصر

منوعات

المزيد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

بيكيه يعود إلى منزل شاكيرا بشكل مفاجئ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 120 جنيها للتر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ببداية التعاملات

ظاهرتان إحداهما تغطي المحافظات، بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم وتحذير من هذا اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الفيديو كلمة السر.. تفاصيل اتهام سائق بالتحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

تشريف وتكريم أهل الجنة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 16 بسورة الأحقاف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية