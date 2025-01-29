الأربعاء 29 يناير 2025
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محافظات

رئيس مركز بلبيس بالشرقية يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية

متابعة تنفيذالخطة
متابعة تنفيذالخطة الاستثمارية

قام الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية بجولة ميدانية موسعة لمتابعة الخطة الاستثمارية والمشاريع التي تتم بأرض مدينة بلبيس حيث تفقد  أعمال تركيب الانترلوك بشوارع أرض علوان ومنطقة المساح ومنطقة المطحن وأرض الشون بتفرعاتهم.

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سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني 

كما شدد على مسئولى المشروعات برئاسة المركز بمتابعة الشركات المنفذة أثناء تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جانب من اعمال الانترلوك -فيتو
جانب من اعمال الانترلوك -فيتو

متابعة رؤساء الوحدات المحلية 

كما تابع الدكتور رئيس مركز ومدينة بلبيس رؤساء الوحدات حيث مستمرون فى  العمل علي منظومة الإنارة العامة بكافة المحاور والاتجاهات لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمركز بلبيس، حيث قام رئيس الوحدة المحلية بغيتة بأعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة بقرية السلام وعرب الجمهورية بالوحدة المحلية.

إقامة سوق اليوم الواحد بشارع جمال عبدالناصر 

كما تم تجهيزات سوق اليوم الواحد الذى يقام اليوم  الأربعاء بشارع جمال عبد الناصر ببلبيس والهدف من ذلك السوق هو تخفيف العبء عن المواطنين بتوفير السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 30% ولسد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

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وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالمتابعة المستمرة وذلك لمشروعات الخطة الاستثمارية وطبقا للجدول الزمنى مع الاهتمام بالإنارة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة أولا بأول. 

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منطقة المساح ارض علوان الحطة الاستثمارية المشاريع التى تتم ارض مدينة بلبيس الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز بلبيس جولة ميدانية موسعة

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