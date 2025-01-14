بسبب الشبورة المائية، إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل بالشرقية

شهد طريق بلبيس مسطرد بجوار كمين الصحافة بنطاق محافظة الشرقية حادث سير مروع أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى سيارة ربع نقل بسبب انتشار الشبورة المائية في سماء المحافظة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نزيف الأسفلت مستمر..اصابة 7 ركاب والسبب الشبورة المائية الكثيفة

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل علي طريق بلبيس مسطرد بجوار كمين الصحافة وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وجرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى مشتول السوق فيما تم تحويل 4 حالات الي مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

طقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا اليوم الثلاثاء 14 يناير، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وطالبت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، كما نصحت بالتالي أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق:

- القيادة بهدوء تام.

- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

تغير مفاجئ في حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجات.

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