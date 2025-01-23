الخميس 23 يناير 2025
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تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2025 الفصل الدراسي الأول، يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة 2025 الترم الأول

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة  عن نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة 2025 الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 10 أيام بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025 باختبار مادة الانجليزي.

أداء ١٢٥ ألفا و٨٦٧ طالبا وطالبة امتحاناتهم أمام ٥٧٥ لجنة امتحانية

وأدى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادى العام البالغ عددهم ١٢٥ ألف و٨٦٧ طالبا وطالبة امتحاناتهم أمام ٥٧٥ لجنة امتحانية بنطاق ١٨ إدارة تعليمية،  كما ادى طلاب القسم المهنى البالغ عددهم ٥٥٨٢ طالبا وطالبة امتحاناتهم وذلك أمام ٢٢ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية.

 وبدأت كنترولات الشهادة الإعدادية بالبحيرة في أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، حيث من المتوقع، أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من 10 أيام وبعد ذلك، ستتسلم المديرية النتيجة للمحافظ الدكتورة جاكلين عازر، لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

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