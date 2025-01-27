الإثنين 27 يناير 2025
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محافظات

رفع 1642 حالة إشغال طريق خلال حملات مكثفة بالبحيرة

رفع إشغالات بالبحيرة
رفع إشغالات بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإشغالات والحفاظ على الانضباط في الشوارع، مما يسهم في تسهيل حركة المرور وضمان بيئة منظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة 1642 حالة إشغال

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة، بتنفيذ حملات إشغالات مكبرة، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، أسفرت عن إزالة 1642 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.

رفع 371 حالة بكفر الدوار

حيث تم رفع 461 حالة بدمنهور، و110 حالة بحوش عيسى و371 حالة بكفر الدوار و200 حالة بمركز الدلنجات.

استمرار هذه الحملات بشكل يومي

وأكدت الدكتورة محافظ البحيرة، ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل يومي للحفاظ على حرم الطريق العام وتعزيز المظهر الحضاري للمدن، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة ويضمن راحة المواطنين وسلامتهم.

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