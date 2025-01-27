الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرر 334 محضرًا لمخابز مخالفة بالبحيرة

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة،سلسلة من الحملات المكثفة، في إطار توجيهات الدكتورة  جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان توافر السلع ذات الجودة العالية للمواطنين.

تحرير 334 محضرًا ضد المخابز المخالفة

وأسفرت هذه الحملات  بمحافظة البحيرة،  تحرير 334 محضرًا ضد المخابز المخالفة، شلمت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تجميع الخبز، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجن والتصرف فى الخبز بطريقة غير قانونية، كما تم تحرير 126 محضرًا للأسواق، شملت بيع لحوم مكشوفة وذبح خارج المجازر الحكومية، وغش تجاري وبيع منتجات منتهية الصلاحية وبدون بيانات وبيع سلع بأسعار أعلى من المقررة بالإضافة الى تحرير 8 محاضر مواد بترولية.

تعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز

يأتى ذلك استمرارًا لجهود محافظة البحيرة في تعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة خبز ناقص الوزن لحوم مكشوفة منتهية الصلاحية
ads

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

بالأرقام.. عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

المزيد
الجريدة الرسمية