وكيل زراعة البحيرة يجتمع برؤساء أقسام حماية الأراضى

عقد برئاسة الدكتور حسنى محمد عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعا برؤساء أقسام حماية الأراضى بجميع مراكز المحافظة بحضور المهندس عاطف محمد الفخرانى مدير إدارة حماية الأراضى، وحضور مهندسي الإدارة ورؤساء أقسام حماية الأراضي بجميع المراكز، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية.

الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أى مواطن يفكر فى وضع طوبة

أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه يجب علينا جميعا مواصلة العمل من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أى مواطن يفكر فى وضع طوبة على تلك الأرض التى تعد بالنسبة للشعب المصر حياة، ومن هنا فجميع العاملين بأجهزة حماية الأراضى في هذه المرحلة عليهم بذل المزيد من الجهد كل في مجال عمله، وخاصة التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها مهمة قومية.

متابعة عدم صرف أسمدة مدعمة للحائزين المخالفين

أشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على متابعة عدم صرف أسمدة مدعمة للحائزين المخالفين منذ تاريخ 1/1/2022 م، مع تفعيل لجان منع التعديات المشكلة بقرار محافظ البحيرة، ومتابعة كافة الاراضى والمساحات المتروكة بدون زراعة وحصرها وعمل إنذارات لأصحابها والعمل على زراعتها بشتى الطرق.

دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للتصريح بإحلال وتجديد

وشدد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للتصريح بإحلال وتجديد أو إقامة سكن خاص أو ما يخدم الأرض الزراعية أو المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني طبقا للقوانين والقرار الوزاري 615 لسنة 2016م، والمعدل بالقرار 1919 لسنة 2016م المنظم للحالات المستثناة.

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