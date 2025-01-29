ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة تهدف إلى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار بالقطاع.

مبعوث ترامب يزور غزة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت: إن ويتكوف سيزور غزة اليوم الأربعاء، ويتفقد محور نتساريم، ثم يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع مع حركة حماس.

وياتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية

وادعى جيش الاحتلال:"لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية

ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

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