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خارج الحدود

إيران: لم نتلقَ أي رسالة من ترامب حول المفاوضات النووية

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، أن طهران  لم تتلق أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

الملف النووي الإيراني 

وقال عباس عراقجي:" حالة عدم الثقة لا تزال موجودة وقائمة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة".

وأضاف:"توصلنا إلى اتفاق سابقا ونفذناه والطرف المقابل هو من خرقه، وعدم الثقة لن يزول بالتصريحات الإيجابية ونحتاج إلى إجراءات عملية وسياسات محددة".

مفاوضات نووية بين إيران وأوروبا 

وتابع:" محادثاتنا مع الدول الأوروبية تتواصل وننتظر أن يحدد الطرف المقابل سياساته"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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سويسرا تستضيف محادثات إيرانية أوروبية حول الملف النووي قبل تنصيب ترامب

وذكرت وكالة  "تسنيم"، أن عراقجي أكد أن الثقة في المفاوضات لم يتم التعبير عنها بكلمات جيدة، كما لم يتضح بعد موقف ترامب من المحادثات النووية التي بدأتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إذ تعهد بنهج أكثر تصعيدا وتحالف وثيق مع إسرائيل، ما يتعارض مع الاتفاق.

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إيران أوروبا الملف النووي الإيراني طهران ترامب

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