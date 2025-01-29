رئيس مركز فاقوس بالشرقية يتابع امتحانات محو الأمية

قام المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية بمتابعة انتظام سير لجان امتحانات شهادة محو الأمية دورة يناير 2025، حيث قام ومسؤولو وحدة تكافؤ الفرص بالمركز ومسؤول ملف محو الأمية برئاسة المركز بمتابعة انتظام سير امتحانات دورة يناير لشهادة محو الأمية

و تابع ذلك بمدرسة الشهيد عبد البر عبد الرحمن حسن بمدينة فاقوس بإجمالى عدد لجنتين لأداء الامتحان لـ 14 شخصا وكذلك مدرسة الشهيد هشام عبدالعال لعدد لجنه واحده تحتوى على 10 أشخاص، كما تم متابعة مدرسة ميت العز الابتدائية وبها لجنة واحدة لعدد 15 شخصا، بالإضافة إلى التوضيح للدارسين بكيفية استخراج شهادات محو الأمية، وكيفية عقد الامتحانات الفورية، وكذلك التوعية بأهمية التعليم للجنسين وخاصة المرأة

ويأتي ذلك فى إطار حرص رئاسة المركز على التوعية بأهمية دور التعليم لكونه الأساس الذي يقوم عليه تطور الأفراد والمجتمعات، ويلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، فالتعليم ليس مجرد وسيلة للحصول على المعرفة، بل هو عامل حاسم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع.

كما قام رئيس مركز ومدينة فاقوس بـمتابعة الأعمال الجارية لرصف الانترلوك بتفريعات شارع المشروع وفى نفس السياق تم متابعة البدء فى أعمال رصف وتطوير منطقة أحمد حلمى مرورا بمستشفى شريف عمر ومدرستى اللغات وفاقوس الجديدة وشارع المرور وذلك فى إطار المتابعة والمرور على المشروعات التنموية الجارى تنفيذها وتفقدها يوميا.

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