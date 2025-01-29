بيطري الدقهلية: تحصين 15986 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته لأعمال الحملة القومية، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

تحصين 15 ألف و986 رأس ماشية وأغنام

وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة 15 ألف و986 رأس ماشية وأغنام وتستمر الحملة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها.

التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة،وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض وحرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

لا توجد حالات اشتباه إصابة بالجلد العقدي أو جدري الأغنام

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالجلد العقدي أو جدري الأغنام، وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالأمراض وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.

مراقبه أسواق الماشية وتطهيرها

وأضاف أن المديرية تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية قبل التحصين.

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