طب بيطري الغربية ينجح في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ كلب صدمته سيارة (صور)

نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية في إجراء جراحة عاجلة لكلب صغير يبلغ من العمر 4 شهور تعرض لحادث، إذ اصطدمت به سيارة على إحدى الطرق.

بيطري الغربية: الكلب يعاني من كسر في أحد أطرافه الأمامية

وقام الفريق الطبي في وحدة الحيوانات الأليفة التابع لمديرية الطب البيطرى بالغربية بتقديم الإسعافات الأولية للكلب، حيث تبين أنه يعاني من كسر في أحد أطرافه الأمامية نتيجة الحادث.

الطب البيطري بالغربية يجري جراحة لإنقاذ كلب

وبفضل الجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي المختص، تم إجراء الجراحة اللازمة لتثبيت الكسر، وتم وضع خطة علاجية للمساعدة في تعافي الكلب.

الطب البيطري بالغربية يجري جراحة لإنقاذ كلب

بيطري الغربية: توفر كافة الخدمات الطبية والعلاجية للكلب

وأكد الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المديرية توفر كافة الخدمات الطبية والعلاجية في وحدة الحيوانات الأليفة، سواء للحيوانات المنزلية أو الشاردة، حرصًا على صحة ورفاهية الحيوانات.

الطب البيطري بالغربية يجري جراحة لإنقاذ كلب

وأضاف مدير طب بيطرى الغربية أن المديرية تسعى دائمًا لتقديم الرعاية اللازمة للحيوانات بمهنية ورأفة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة علاجية للحيوانات المتضررة. كما شدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول ضرورة التعامل مع الحيوانات برفق واتباع الإجراءات السليمة لضمان سلامتها.

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