تحصين وعلاج 13 ألف رأس ماشية وطيور في قوافل بيطرية بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القوافل البيطرية العلاجية المجانية، وجهود مديرية الطب البيطري للتحصين والكشف على رؤوس الماشية والدواجن ومقاومة الأمراض والتي بلغت أكثر من 13 ألف حالة، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأكد أن الدولة توفر جميع أشكال الدعم اللازم لتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية بإطلاق القوافل المجانية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تحصين وكشف وعلاج أكثر من 13 ألف رأس ماشية وطيور

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، كما أكد أهمية حملات التوعية الشاملة وعقد ندوات لأصحاب رؤوس الماشية وتعريفهم بأهمية الحملات وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية.

أعمال التحصين والكشف التي جرت في جميع الوحدات البيطرية

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أن أعمال التحصين والكشف التي جرت في جميع الوحدات البيطرية بالمحافظة خلال أسبوع شملت، علاج 3143 رأس ماشية وأبقار وأغنام وماعز، و2100 تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وضد حمى الثلاثة أيام، وجرى الكشف وعلاج 8320 من الطيور، وإجراء 56 فحصا بالسونار والمسح التناسلي، وذلك لمنع الإصابة بالأمراض ومكافحة العدوى وكذلك التحصين والكشف والعلاج لرؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والطيور.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها

كما تقوم مديرية الطب البيطري بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وعقدت 82 ندوة إرشادية استفاد منها 2112 مواطنا من خلال لجان الإرشاد بالمديرية والوحدات البيطرية التي تقوم بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية وأهمية التحصين ضد مختلف الأمراض.

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