الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بتوزيع 30 حاوية نظافة جديدة في المنصورة

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوزيع 30 حاوية معدنية جديدة لدعم منظومة النظافة بمركز ومدينة المنصورة، تشمل منطقة الزعفران وابن زيد وأحمد الحسيني، وتوزيعها على الشوارع لرفع مستوى النظافة، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالحي المقترح وزيادة عدد المعدات والأدوات العاملة فيه.

توزيع العمال والمعدات للعمل 3 ورديات

وكلف محافظ الدقهلية  رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة بتوزيع العمال والمعدات للعمل 3 ورديات لخدمات النظافة على مدار اليوم، ورفع كفاءة النظافه العامة بمناطق الزعفران وابن زيد وأحمد الحسيني بمركز المنصورة، وتكليف شركة انضباط للخدمات البيئية لتقديم خدمات كنس الشوارع ورفع كفاءة النظافة العامة يوميا.

خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات

 

وتابع محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمناطق المشار إليها، وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، وأشار إلى ضرورة المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع وصحة المواطنين.

رفع 40 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة

ومن جهته أوضح  محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن حملات النظافة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبمتابعة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشار أن الحملة اليوم قامت برفع 40 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ونقلها إلى مرافق المعالجة والتدوير بمصنع سندوب.

 

 كما قامت برفع كفاءة النظافة العامة ورفع الأتربة من منطقة المجزر وسندوب وشارع محمود شاهين وسكة سندوب أمام مقابر العيسوي، كما قامت بصيانة وغسيل ودهان البلدورات وري الحدائق والأشجار بشوارع الحي.

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