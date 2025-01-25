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محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الأغنام غدا الأحد

تحصين ماشية بالدقهلية،
تحصين ماشية بالدقهلية، فيتو

 أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام غدا الأحد وتستمر لمدة شهر، وأكد المحافظ متابعته الدائمة لأعمال مديرية الطب البيطري والجهود المبذولة منها للحفاظ على وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

 

جهود مديرية الطب البيطري في مكافحة الأمراض والتحصين

 وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل مستمر جهود مديرية الطب البيطري في مكافحة الأمراض والتحصين ضد مختلف الأمراض والحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وحماية الثروة الحيوانية من مختلف الأمراض، وأكد على تضافر كل الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين.

 

الاستفادة من حملات التحصين

 وناشد محافظ الدقهلية جميع المواطنين المربين وأصحاب المزارع بضرورة الاستفادة من حملات التحصين والكشف والعلاج لرؤوس الماشية والدواجن للحفاظ عليها ووقايتها من الأمراض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بما يعود بالنفع على الجميع.

 

تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام

 من جهته أوضح الدكتور السيد الحسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، قيام المديرية بتنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام اعتبارا من غدا الأحد، ولمدة شهر بجميع قرى ومراكز المحافظة وأسواق الماشية والكمائن الحدودية للمحافظة.

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