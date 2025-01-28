أول اختبار حقيقى لإدارة أحمد الشرع، إسرائيل تعلن رسميا عدم مغادرة الأراضى السورية

زعم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارته لـ جبل الشيخ السوري اليوم، أن إسرائيل لن تسمح لقوى معادية بالتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، مشددًا على أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة لفترة غير محددة.

الاحتلال ينوي البقاء في جبل الشيخ السوري

وادعى وزير الحرب الإسرائيلي، أن تواجد الجيش في جبل الشيخ يهدف إلى ضمان استقرار الوضع الأمني، ومنع أي تهديدات مستقبلية قد تؤثر على أمن إسرائيل.

يستعد جيش الاحتلال للبقاء فترة طويلة وغير محدودة في الأراضي السورية، التي توغل فيها، منذ 8 ديسمبر الماضي، عقب سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم.

جيش الاحتلال يزود قواته فى سوريا بأدوات شتوية

وأعلن جيش الاحتلال في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه ينقل غرفًا متنقلة وينفّذ أعمال بنية تحتية بـ"هدف تزويد القوات المقاتلة بأفضل المعدات لمواجهة فصل الشتاء في جبل الشيخ السوري البارد.

وحسب البيان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هذه الأعمال في الأسابيع الأخيرة، وتأتي في إطار المجهود اللوجيستي بتزويد معدات لمكوث القوات في ظروف أحوال جوية عاصفة، وملائمة للأحوال الجوية المتطرفة في هذه المنطقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه أقام بنية تحتية وعتاد بإمكانه الصمود في الأحوال الجوية المختلفة، وبينها مبانٍ مؤقتة ذات طبقة عازلة أخرى من البرد، ووسائل تدفئة، ومولدات كهرباء، وجهاز تسخين المياه، وأنه جرى تزويد مبنى طبي مميز لمعالجة إصابات جراء البرد ومزوَّد بمعدات طبية ملائمة، ومطابخ وغرفة طعام تسمح بتزويد الجنود بالطعام الساخن.

كما أبلغ الجيش الإسرائيلي، أنه جرى توزيع آلاف المستلزمات الشخصية الشتوية على الجنود، خصوصًا العتاد الخاص بالثلوج، ومن ضمنها أكياس تدفئة ومعاطف مضادة للعواصف وأحذية شتوية، حسب البيان.

وتعد التصريحات الصادرة اليوم عن الاحتلال، بمثابة أول اختبار حقيقى لقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، بعد إعلان تل أبيب احتلال الأراضى السورية رسميا، وعدم نيتها المغادرة وفق ما زعمت فى بداية توغل داخل الأراضي السورية.

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