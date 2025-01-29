الإخوة القتلة.. الجنايات تحاكم المتهمين بإنهاء حياة شقيقتهم لشكهم في سلوكها بالمرج.. الجناة استدرجوا الضحية إلى مسكن أحدهم.. وتفننوا في تعذيبها صعقا بالكهرباء

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية نظر جلسة محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها بمنطقة المرج.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 7 أشخاص قتلوا شقيقتهم مع سبق الإصرار، لعلمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وبين آخر، تأججت علي إثرها نيرانهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها.



المتهمون اصطحبوا المجني عليها وقيدوها وقتلوها



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باصطحاب المجني عليها إلى مسكن أحدهم، أعدوه لذلك الغرض وقاموا بتوثيقها في كرسي لشل حركتها، وأقدموا على تعذيبها صعقا بالكهرباء حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.



وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، بإجراء الصفة التشريحية على المتوفاة وجود غرغرينا جافة مع فصل الطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم على الجبهتين، ومناطق لقرح بظاهر القدمين وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين.



المتهمون قتلوا المجني عليها بصعق كهربائي



وأضاف التقرير، أن تلك الإصابات على غرار ما يتخلف من مرور تيار كهربائي وتعزى الوفاة للصعق بالكهرباء وهي جائزة الحدوث.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من المستشفى العام تفيد باستقبال جثة دينا ع عليها آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وثمة شبه وجود شبهة جنائية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للمستشفي، وبإجراء التحريات تبين التأكد من وجود شبهة جنائية، وأن وراء الواقعة أفراد أسرة الفتاة بسبب وجود علاقة عاطفية بينها وبين آخر.



عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين من الأول للثالث وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

دور الطب الشرعي

شرح مصدر قضائي طرق الوقوف على وفاة أحد الأشخاص بها شبهة جنائية من عدمه، وقال المصدر: إن الطب الشرعي يعتمد في معرفة هل الوفاة تعزى إلى وجود شبهة جنائية من خلال عينات سوائل الجسم.

وأضاف المصدر أن الطبيب الشرعي عقب إحالة الجثة إليه يقوم بتشريحها وأثناء ذلك ياخذ عينات من سوائل الجسم لفحصها داخل مختبر السموم والمخدرات لمعرفة هل مادة غريبة توجد داخل الجسم أم لا.

وأشار المصدر أنه من العينات التي يأخذها الطبيب الشرعي عينة من ماء العين وهذه تعد مهمة جدا لأن ماء العين تستطيع الاحتفاظ ببقايا المواد الكيميائية لفترة أطول عن باقي سوائل الجسم.

وأوضح المصدر أن ماء العين يكون غير مختلط بالدم أو بأي سوائل أخرى وبعد فحصها مع سوائل الجسم بتتكون لدينا نتيجة دقيقة نقدر نعرف من خلالها هل الوفاة طبيعية أم لا.

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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