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حوادث

اليوم، محاكمة 6 متهمين بقتل شخص واستعراض القوة بمنطقة السلام

محاكمة 6 متهمين بقتل
محاكمة 6 متهمين بقتل شخص واستعراض القوة بمنطقة السلام، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الاربعاء،جلسة محاكمة 6 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة واستخدام العنف في منطقة السلام.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم تمثلت في تهمة استعراض القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموهما ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة وللمجني عليه وشقيقه مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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