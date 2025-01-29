الأربعاء 29 يناير 2025
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نص أقوال المتهم بقتل جاره أمام النيابة العامة بالمنوفية

نص أقوال المتهم بقتل
نص أقوال المتهم بقتل جاره أمام النيابة العامة، فيتو

حصلت فيتو على نص أقوال المتهم بقتل الشاب محمد حفني بمنطقة المقابر بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، أمام النيابة العامة وذلك بعد قيامه بتسليم نفسه لقسم الشرطة عقب ارتكابه للواقعة.

 

وجاء نص التحقيقات كالتالي

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقتل المجني عليه / محمد حفني أنس محمد الجنيدي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقدت العزم على ذلك وأعددت لهذا الغرض العدة من سلاح أبيض ( سكين ) - محل الاتهام الثالث - وما إن ظفرت به حتى قمت بالانقضاض عليه وطعنه مستخدمًا السلاح السالف الإشارة إليه محدثًا ما به من إصابات مما أزهق روحه على النحو المبين بالتحقيقات؟


ج: أنا ما كنتش قاصد أموته.


س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالشروع في قتل المجني عليه / صلاح هاني صلاح عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقدت العزم على ذلك وأعددت لهذا الغرض العدة من سلاح أبيض ( سكين ) - محل الاتهام الثالث - وما أن ظفرت به حتى قمت بالانقضاض عليه مستخدمًا السلاح السالف الإشارة إليه إلا أن أثر جريمتك قد خاب لسبب لا دخل لإرادتك به ألا وهو حيلولة الأهالي بينكما على النحو المبين بالتحقيقات؟


ج: لا أنا ماكنتش قاصد إني أقتله ولا أضربه ساعتها أنا كنت رايح أخده أروحه الأبوه 


س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز سلاح أبيض من الضرورة الحرفية أو المهنية لحملها على النحو المبين بالتحقيقات؟


ج: أنا كنت جايب السكينة للشغل بتاعي في الخضار وما كنتش قاصد أضرب بيها حد.

س: وما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟


ج اللي حصل أن أنا وصلاح هاني صلاح نبقى جيران وقرايب فا أول امبارح الساعة ١٢ بليل أخويا محمد كان بيجيب خشب من ورا البيت بتاعنا وصلاح مسك في خناق أخويا وشتمه فا أخويا محمد كان فاكره مش شايفه عشان الدنيا ضلمة فقاله ياض يا صلاح ده أنا عمك محمد قاله عمي مين ده أنت حرامي، فأنا وأنا قاعد في بيتي سمعت صوت زعيق في الشارع فا ببص لقيت صلاح بیضرب محمد أخويا فا أنا نزلت جري وجبت صلاح بقوله أنت ايه اللي بتعمله ده لقيته بيشتمني أنا كمان فا ضربته ولقيت صلاح طلع بيتهم ونازلي بسكينة بس أبوه لحقه وضربه أهله اعتذروا لي، فا صلاح ساب البيت ومشي وقعدنا ندور عليه أنا وأهله وتاني يوم اللي هو امبارح لقيت صلاح بيتصل بيا بيشتمني وبيقولي والله لأضربك فا أنا رحت لأبوه قلت له إبنك بيقولي هعمل وهسوي فيك.

 

وتابع:  ووأنا واقف مع أبوه أتصلت بيه وفتحت الاسبيكر أول ما اتكلمت قلتله أنت فين يا صلاح قالي أنا في الباجور أنت اللي فين يا جبان فا- أنا اديت التليفون لأبوه وأبوه سأله أنت فين يلا فا قام قافل التليفون في وشه وامبارح الساعة ٥ أنا كنت نازل أخيط جواكت في الباجور وأنا بشتريهم إشتريت سكينة من محل في الباجور للشغل بتاعي وكنت مروح بيها وكان معايا جوز أختي ياسر شعبان الأنصوري ووأحنا في الباجور لقيت صلاح بيكلمني بيقولي أنا في الباجور أنت فين أنا كنت ساعتها خلاص اشتريت السكينة وكنت خلاص مروحين فا أنا رحتله المكان اللي قالي عليه وكنت رايح اتكلم معاه وعاين السكينة في جنبي عشان ما يفكرش إني رايح أتخانق معاه بيها ولا حاجة وأما وصلنا عنده أنا كنت راكب المكنة بتاعة ياسر جوز أختي فا أما وصلنا عند الجامع ياسر قالي أصبر يا أحمد أنا هاجي معاك أهو بس هركن المكنة قلتله أنا هتخانق أنا مش هتخانق أنا هجيبه وهنمشي وعلى ما ياسر راح يركن المكنة كنت أنا نزلت ورحت لصلاح مسكته كنت هاخده معايا على المكنة ونروح سوى فا أول ما مسكت صلاح حطيته تحت باطي لقيته طلع موس كان معاه وضربني ورا وداني فا أول ما ضربني الضربة دي أنا ضربته بالدماغ فا ضربني بالموس اللي كان في ايده ده في رقبتي ساعتها أنا رجعت لورا وطلعت السكينة اللي كانت في جنبي وكنت بهوشه بيها ماكنتش عايز أضربه بيها فا في لحظتها لقيت واحد جاي من ورايا بيضربني بعصاية كتير فا أنا حسيت ساعتها أني دوخت وقعدت أشوح بالسكينة وفي اللحظة دي لقيت محمد اترمى على الأرض قصادي وأنا معرفش إيه اللي حصل فا رحت علطول على المستشفى وقلت دي خناقة وهيبقى محضر ضرب قصاد محضر وأما عرفت هناك
في المستشفى أن محمد حالته خطيرة طلعت على المركز سلمت نفسي هو ده اللي حصل كله.


س: ما هي طبيعة علاقتك بالمجني عليهما/ محمد حفني أنس ومحمد صلاح هاني صلاح تحديدًا ؟


ج: هو صلاح هاني صلاح يبقى أبو عم أبويا وساكنين جنبنا، ومحمد حفني
كويسة ببعض.
 

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محافظة المنوفية قرية سبك الضحاك مركز الباجور فى محافظة المنوفية محمد حفنى أنس الباجور

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