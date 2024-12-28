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حوادث

تأجيل محاكمة 7 أشخاص بتهمة قتل شقيقتهم صعقا بالكهرباء في المرج لجلسة 29 يناير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها بمنطقة المرج لجلسة 29 يناير المقبل.  

وجاء في أمر الإحالة إن المتهمين وعددهم 7 أشخاص قتلوا شقيقتهم مع سبق الإصرار، لعلمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وبين آخر، تأججت علي أثرها نيرانهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها.

وأضاف أمر الإحالة إن المتهمين قاموا باصطحاب المجني عليها إلى مسكن أحدهم ، أعدوه لذلك الغرض وقاموا بتوثيقها في كرسي لشل حركتها، وأقدموا على تعذيبها صعقا بالكهرباء حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، بإجراء الصفة التشريحية على المتوفية تبين وجود غرغرينا جافة مع إفصال الطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم على الجبهتين، ومناطق لقرح بظاهر القدمين وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين.

وأضاف التقرير، أن تلك الإصابات على غرار ما يتخلف من مرور تيار كهربائي وتعزى الوفاة للصعق بالكهرباء وهي جائزة الحدوث.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة المرج النيابة العامة

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