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أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين وملاكي بالغربية

أسماء ضحايا ومصابي
أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين

تنشر “فيتو” أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي طريق محلة منوف، أمام قرية ميت السودان، محافظة الغربية، اليوم.
 

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أحداث الواقعة 
ورد إخطار لمدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق قرية ميت السودان ومصرع ٣ أشخاص وإصابة 10 آخرين. 

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف بالغربية لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة ملاكي وانحرافها لتصطدم بميكروباص آخر، ووفاة 3 أشخاص وإصابة 10، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجار نقل الجثث لمشرحة المنشاوي العام والمصابين لتلقي الرعاية الصحية.

 

 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

 

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