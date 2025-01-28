إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بمحطة الأتوبيس الترددي بالقليوبية

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي اصطدمت بمحطة الأتوبيس الترددي بالطريق الدائرى على رشاح الخصوص بالقليوبية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بمحطة الأتوبيس الترددي بالطريق الدائرى على رشاح الخصوص ووجود مصابين.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومحطة الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى ووقوع ثلاث مصابين هم: «عمرو.خ» و«محمد. ر» و«يوسف. أ» مصابين في القدمين وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر التخصصى لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

حادث تصادم بالقليوبية

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بموالات الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

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