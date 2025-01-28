أخبار مصر اليوم، الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وتكشف خطتها لدعم شعور الرضا لدى المواطنين، إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي إلكترونيا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم عقب الانتهاء من الدراسة الخاصة بها وتحديد تفاصيلها والتوقيت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”: أنه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.

وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد خلال الأسابيع المقبلة».

في وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه جارٍ دراسة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

القوات المسلحة تنقذ 24 سائحا تعطل بهم بالون طائر بالأقصر

نجحت عناصر من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى فى إنقاذ ركاب بالون طائر "منطاد" بمحافظة الأقصر بعد جنوحه بسبب الرياح.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمعاونة كافة أجهزة الدولة فى أعمال البحث والإنقاذ.

وتلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة استغاثة تفيد بتعرض بالون طائر إلى جنوح بسبب الرياح وتعطله وهبوطه اضطراريا بإحدى المناطق الجبلية شمال غرب الأقصر ويحمل على متنه 24 سائحًا من جنسيات مختلفة.

وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام القوات الجوية بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الجوى بدفع طائرة مروحية لتحديد موقع الحادث والمعاونة لعناصر الإنقاذ في الوصول إلى مكان سقوط المنطاد بالمنطقة الجبلية وتقديم كافة الخدمات الطبية والإدارية لهم، حيث نجحت الجهود فى إخلاء جميع السياح العالقين بمعاونة عناصر الشرطة المدنية.

بعد قرار ترامب بوقف المنحة، الجامعة الأمريكية تعلن تحملها نفقات 200 طالب

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، قيام الجامعة الأمريكية بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة(200 طالب) خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن.

وترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بنظام "أونلاين".

ناقش الاجتماع مشكلة الطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.

وناقش الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).

وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المستقبل الأكاديمي لطلاب المنح الدراسية ودعمهم، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بمساندة أبنائها من طلاب هذه المنح في مختلف الجامعات في مصر، وأكد على التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات بما يخدم مصلحة الطلاب في مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، باعتبار أن التعليم ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.

الحكومة تكشف خطتها لدعم شعور الرضا لدى المواطنين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:"خطة الحكومة لشعور المواطنين بالرضا من خلال توافر السلع بأسعار مقبولة وتحسين الأحوال المعيشية والخدمات من خلال خفض التضخم والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض الديون".

وأضاف متحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": قطاع السياحة نسعى من خلاله لزيادة أعداد السائحين الوافدين ويمثل فرصة عمل مهمة للمصريين ويحقق مزيد من العائدات الدولارية ما يسهم في استقرار سعر الصرف وبالتالي ضمان عدم ارتفاع اسعار السلع.

ولفت: نسعى لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان قريبا عنها عقب انتهاء الدراسة ونعمل على احتواء أي زيادات في اسعار السلع؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأكد سعيد عطية، مدير المديرية، أن نتائج الامتحانات متاحة الآن للاستعلام الإلكتروني عبر بوابة المديرية على الرابط اضغط هنا

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر باستخدام الرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

جاء هذا الإعلان تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، وتسهيل الإجراءات عليهم.

أول تعليق من مفتي الجمهورية على قرار إضافة التربية الدينية للمجموع

علّق الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بإضافة مادة التربية الدينية للمجموع لجميع المراحل الدراسية بدءا من العام الدراسي المقبل.

وقال مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية له إن القرار جاء في وقته وفي حينه خصوصا مع تنامي الأزمة الأخلاقية وغياب منظومة القيم، والتي يجب أن تنطلق من النشء، مشيرا إلى أن النشء حينما يتم إعداده إعدادًا جيدًا عن طريق التربية التي تنطلق من نصوص وتعاليم الدين مع مراعاة الأعراف والعادات والتقاليد والأحكام البشرية، فإن ذلك يُعيد للمجتمع الكثير والكثير من منظومة القيم التي توارت واختفت خصوصا مع تنامي وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع قد يكون أحد أدوات العودة إلى العناية والاهتمام بمنظومة القيم الأخلاقية، خصوصا وأن الإنسان عندما يُلزم بأمر معين يكون حريصا على إتقانه وتجويده والالتزام به.

وقال المفتي: "بالطبع قرار إضافة مادة التربية الدينية للمجموع بجميع المراحل الدراسية نوقش كثيرا قبل أن يتم تطبيقه وتم دراسة إيجابياته"، متابعا:"الأخلاق التي تأتي مقرونة بالتعاليم الدينية تكون أكثر إيجابية لأنها تحقق ما يعرف بالرقابة الذاتية".

وشدد مفتي الجمهورية، على أن قرار إضافة مادة التربية الدينية للمجموع بجميع المراحل الدراسية سيكون إضافة إلى العملية التعليمية وله تأثيرات إيجابية على جودة السلوك الأخلاقي لدى الطلاب".

رسوم جديدة على تصاريح الإعلانات في الجيزة

أصدرت محافظة الجيزة قرارًا يقضي بتشديد الرقابة على الإعلانات واللافتات في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار سعيها لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتنظيم الشوارع.

وألزمت المحافظة أصحاب الإعلانات بدفع رسوم ترخيص تبلغ 20% من قيمة الإعلان عند الحصول على تصريح لوضعه، وذلك لضمان تغطية تكاليف الإزالة والصيانة في حالة المخالفة.

وحدد القرار الشروط اللازمة لتنازل أي شركة عن ترخيص إعلان لشركة أخرى، بما في ذلك دفع رسوم إضافية، كما حدد مواصفات فنية دقيقة للإعلانات، مثل الأبعاد والألوان والمواد المستخدمة، وذلك لضمان تناسقها مع المظهر العام للمدينة.

طقس الغد، الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الأماكن

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

رابط نتيجة الترم الأول للصف الثاني الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة 2025.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن إتاحة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الأول عبر بوابة التعليم الأساسي على الرابط اضغط هنا حيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي باستخدام الرقم القومي.

ويختلف وقت الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 من محافظة إلى أخرى، لكن في محافظة الجيزة تم اعتماد الإعلان الموحد عن النتائج إلكترونيا، حيث يتم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2025 في محافظة الجيزة في جميع المدارس في توقيت واحد.

وهناك 4 طرق مختلفة لإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، وتأتي طرق إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة الجيزة كالآتي:

- رابط نتائج الامتحانات عبر بوابة التعليم الأساسي.

- التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب.

- من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة المقيد بها الطالب على موقع التواصل الاجتماعي.

- من خلال الاتصال تليفونيًا بالمدرسة المقيد بها الطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يوم الخميس الموافق 23 يناير هو آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، فتبدأ إجازة نصف العام 2025 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي انتهت يوم 23 يناير.

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية من بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025 في 6 فبراير 2025

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