الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

أول تعليق من مفتي الجمهورية على قرار إضافة التربية الدينية للمجموع

الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فيتو

علّق الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بإضافة مادة التربية الدينية للمجموع لجميع المراحل الدراسية بدءا من العام الدراسي المقبل.

مفتي الجمهورية يعلق على قرار إضافة مادة التربية الدينية للمجموع لجميع المراحل الدراسية

وقال مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية له إن القرار جاء في وقته وفي حينه خصوصا مع تنامي الأزمة الأخلاقية وغياب منظومة القيم، والتي يجب أن تنطلق من النشء، مشيرا إلى أن النشء حينما يتم إعداده إعدادًا جيدًا عن طريق التربية التي تنطلق من نصوص وتعاليم الدين مع مراعاة الأعراف والعادات والتقاليد والأحكام البشرية، فإن ذلك يُعيد للمجتمع الكثير والكثير من منظومة القيم التي توارت واختفت خصوصا مع تنامي وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

 مفتي الجمهورية: إضافة مادة التربية الدينية للمجموع قد يكون أحد أدوات العودة إلى العناية والاهتمام بمنظومة القيم الأخلاقية

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع قد يكون أحد أدوات العودة إلى العناية والاهتمام بمنظومة القيم الأخلاقية، خصوصا وأن الإنسان عندما يُلزم بأمر معين يكون حريصا على إتقانه وتجويده والالتزام به.

وقال المفتي: "بالطبع قرار إضافة مادة التربية الدينية للمجموع بجميع المراحل الدراسية نوقش كثيرا قبل أن يتم تطبيقه وتم دراسة إيجابياته"، متابعا:"الأخلاق التي تأتي مقرونة بالتعاليم الدينية تكون أكثر إيجابية لأنها تحقق ما يعرف بالرقابة الذاتية".

وشدد مفتي الجمهورية، على أن قرار إضافة مادة التربية الدينية للمجموع بجميع المراحل الدراسية سيكون إضافة إلى العملية التعليمية وله تأثيرات إيجابية على جودة السلوك الأخلاقي لدى الطلاب".

 

 

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