الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا

نتيجة اولى اعدادي
نتيجة اولى اعدادي
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 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأكد سعيد عطية، مدير المديرية، أن نتائج الامتحانات متاحة الآن للاستعلام الإلكتروني عبر بوابة المديرية على الرابط اضغط هنا 

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر باستخدام الرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

جاء هذا الإعلان تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، وتسهيل الإجراءات عليهم.

 

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