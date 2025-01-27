المشدد 10 سنوات لعامل جزارة وسائقين لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد ل 10 سنوات لعامل جزارة وسائقين، وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في الحشيش المخدر، وحيازة المتهم الأول سلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



إحالت النيابة العامة شبرا الخيمة المتهمين:- "حسن ع ح ع" ٢٧ سنة، عامل جزارة، و"عبد الله أ ش ط" ٢٨ سنة سائق، و"رضا ع غ ر" ٣٢ سنة، في الجناية رقم ۱۹۰۲۸ لسنة ۲۰۲٤ مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٢٦٠٥ لسنة ۲۰٢٤ کلی جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمون حازوا جوهرًا مخدرًا (حشيش ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا ( غير مششخن) فرد خرطوش، وأنه أحرز بغير ترخيص ذخائر (ثلاث طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري محل الأتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث: حازا بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحًا ناريًا (غير مششخن) فرد خرطوش، وأن المتهمين حازا بواسطه المتهم الأول بغير ترخيص ذخائر ثلاث طلقات مما تستعمل في السلاح النارى محل الإتهام دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

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