الثلاثاء 28 يناير 2025
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اليوم، عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري في القليوبية

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الثلاثاء، إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظتي القليوبية وبني سويف، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

مواعيد عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري بمحافظة القليوبية

 

 

وعن مواعيد عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف اخصائي بالبريد المصري بمحافظة القليوبية فمن المقرر أن يتم عقد الاختبارات اليوم الثلاثاء وحتى 1 فبراير المقبل.

وأوضح الجهاز أنه سيعلن مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

خطوات الاستعلام عن موعد الامتحانات الإلكترونية بموقع بوابة الوظائف الحكومية

وحول خطوات الاستعلام عن موعد الامتحانات الإلكترونية  بموقع بوابة الوظائف الحكومية، فإنها تتضمن ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا.

 

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

 

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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