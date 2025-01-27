محافظ القليوبية يشهد احتفالية جمعية المحاربين القدماء

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بتكريم عدد من أسر الشهداء وضحايا الحرب من أبناء المحافظة، وذلك في احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة القليوبية، في مبادرة كريمة تعكس مدى التقدير والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأسر الشهداء وضحايا الحرب.

تكريم عدد من أسر الشهداء وضحايا الحرب بالقليوبية

حضر الاحتفالية كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة، بالإضافة إلى ممثلي أسر الشهداء وضحايا الحرب.

بدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم ثم كلمة للشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف تحدث عن فضل الشهادة وفضل الشهداء على الأمة الإسلامية، مُستشهدًا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تُؤكد على مكانة الشهداء العالية عند الله سبحانه وتعالى مؤكدًا على أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب أبناء مصر، كما حث فضيلته أسر الشهداء على الصبر والاحتساب، مُؤكدًا على أن الله تعالى سيُجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من تضحيات واختتم فضيلته كلمته بالتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والتماسك بين أفراد المجتمع، مُشددًا على ضرورة التمسك بقيم الإسلام ومبادئه السمحة.

وتم عرض فيلم يحكي عن بطولات وتضحيات الشهداء على مر العصور تحت عنوان " حلم الشهيد" واختتم الاحتفال بتكريم أسر الشهداء ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بتضحيات الشهداء وبطولاتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدًا على أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب أبناء مصر مشيرًا إلى أن تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب هو واجب أخلاقي وإنساني، ولفتة كريمة تعكس مدى التقدير والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.



مضيفًا أن محافظة القليوبية تدرك قيمة التضحيات التي قدمها شهداؤنا ومصابي الحرب، ونُؤكّد على أنّ ذكراهم ستظل خالدة في قلوبنا، وأنّنا سنبذل قصارى جهدنا لرعاية أسرهم الكرام وتلبية احتياجاتهم مشيرًا أنّ واجبنا جميعًا هو أن نُحافظ على أمان واستقرار الوطن الذي ضحّى من أجله شهداؤنا وضحايا الحرب، وأن نُربي أجيالنا القادمة على حب الوطن والانتماء إليه، وأن نُغرس فيهم قيم التضحية والفداء.

كما ألقى رئيس جمعية المحاربين القدماء كلمة عبر فيها عن تقديره وامتنانه لأسر الشهداء وضحايا الحرب، مؤكدًا على أن الجمعية ستظل داعمة لهم في كل ما يحتاجون إليه مشيرا أنَّ شهداءنا وضحايا الحرب هم رمزٌ للتضحية والفداء، وهم من رسموا بدمائهم لوحة عزّ وشرف تُزين سجل تاريخ مصر العريق، وهم من ضحّوا بفلذات أكبادهم من أجل أن نعيش في أمان وسلام.



وخلال الحفل تم تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب بتقديم الهدايا التذكارية والدروع التقديرية لهم، كما تم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية حيث كرم المحافظ كلا من اسره الشهيد الرائد محمد عبد الحميد احمد وأشرة الشهيد الملازم اول عبد الرحمن شكري عبد الرحمن واسره الشهيد الجندي احمد مصطفى محمد واسره الشهيد الجندي حسن عبد السميع حسان واسره الشهيد الجندي غريب السيد ابراهيم واسره الشهيد الجندي ربيع سعد دياب كما كرم المحافظ من مصابي العمليات الحربيه كلا من محارب فرحات عبد العليم السيد ومحارب مصطفى محسن محمد ومحارب محمد خالد عبد البديع ومحارب محمد شلبي احمد وشجاعه الجندي المصري.

وأعرب أسر الشهداء وضحايا الحرب عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ ورئيس جمعية المحاربين القدماء على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم قد أسعدهم وأشعرهم بالتقدير والاهتمام من قبل الدولة المصرية.

وفي نهاية الاحتفالية قدم محافظ القليوبية درع المحافظة لرئيس جمعية المحاربين القدماء لتقديره العميق لتضحيات الشهداء وبطولاتهم، وتكريمًا لجهود جمعية المحاربين القدماء في رعاية أسر الشهداء وضحايا الحرب، كما أهدى رئيس الجمعية درع الجمعية لمحافظ القليوبية تعبيرًا عن احترامه وتقديره للمحافظ ودوره في دعم أسر الشهداء وضحايا الحرب، وتأكيدًا على التعاون المثمر بين المحافظة والجمعية في هذا المجال.

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