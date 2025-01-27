المشدد 6 سنوات لعاملين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاملين وتغريم المتهم الأول 100ألف جنيه، وتغريم المتهم الثانى 50 ألف جنيه، لاتجارهما في الهيروين، وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة المتهمين بشبر الخيمة "احمد.إ.م.و" - ٤٥ سنة - عامل، و"محمد.إ.ع.ا" - ٣٢ سنة - عامل، في القضية رقم ۲۳۹۹۸ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٣٢٨٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها.

لأنهما في يوم ٢٣/ ٩ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية المتهم الأول: أحرز جوهرا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والمتهم الثاني: أحرز جوهرا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تعود أحداث الواقعة عندما توجه النقيب احمد عمر ابو زيد محمد - معاون مباحث مركز القناطر الخيرية لمكان المتهم الأول بالطريق العام للتثبت من معلومة باتجاره في المواد المخدرة، فشاهده يبيع للمتهم الثاني كيس كاشف المحتواة للهيروين المخدر من كيس حوزته بمقابل مالي، فضبطهما واستخلص الكيسين منهما، وبفض الكيس حوزة الأول تبين به عدد ۷۸ كيس مثيل المضبوطة.

وبتفتيشهما عثر مع الأول علي مبلغ مالي وهاتف محمول، ومع الثاني مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهما أقر الأول بإحرازه للمضبوطات للاتجار والمبلغ المالية حصيلته، والهاتف لتسهيله اتصالًا والثاني بإحرازه الكيس للتعاطي والمبلغ المالي لشراء المخدر والهاتف للاتصال بالأول.

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