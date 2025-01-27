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محافظات

قتل والده طعنا، إحالة أوراق طالب للمفتي بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، إحالة أوراق طالب لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، بقتل والده طعنا بسبب خلافات سابقة، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس للنطق بالحكم.

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الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة 
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال حسنين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

إحالت النيابة العامة المتهم "فؤاد.ع.ف.ح" ٢٥ سنة طالب مقيم: ۲۰ ش الامام الشافعي، الزرايب الخصوص القليوبية، في القضية رقم ٦٣٣١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۷۸۷ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ۱۰/ ۱۲ / ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والده المجني عليه علوان فؤاد حسنين بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح ابيض (سكين ) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.


تحريات المباحث وضبط المتهم بشبرا الخيمة 
اكدت تحريات الرائد محمد أحمد يحي محمود، ٢٤ معاون مباحث قسم الخصوص بالقليوبية، أنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه أعد الأول سلاح أبيض سكين وسدد للمجني عليه طعنة استقرت بجيده قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته.

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