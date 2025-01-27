الإثنين 27 يناير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق (صور)

أعمال رصف الطرق،
أعمال رصف الطرق، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025 موجهًا بتكثيف العمل بالخطة في قطاع الطرق بالمحافظة، نظرًا لقرب بدء الربع الرابع من الخطة السنوية. 

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تنفيذ عدد من المشروعات بالإسماعيلية 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية تقوم حاليًا بتنفيذ عددًا من المشروعات في وقت متزامن على مستوى المحافظة منها، استكمال أعمال الرصف بالشارع الفاصل بين أرض الجمعيات والمزادات بحي ثالث، وتطوير ورصف عددًا من الطرق بمنطقة الدبابات، وبأبوعطوة والسحارة، مركز ومدينة الإسماعيلية. 

 

 

جانب من أعمال رصف الطرق،فيتو
جانب من أعمال رصف الطرق،فيتو

انتهاء أعمال تطوير شوارع مساكن الحرفي 

بالاضافة إلى إنهاء أعمال تطوير وتبليط شوارع مساكن الحرفي بحي ثالث، والبدء في تطوير طريق أم كلثوم من طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي في اتجاه مدينة الإسماعيلية) وترفيق طريق بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالصرف الصحي والمياه والإنشاء وكذلك تطوير منطقة إسكان مبارك بالمستقبل مركز أبوصوير. 

جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو

توجيهات بضرورة إنهاء الأعمال 

وقد وجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة إنهاء الأعمال في المدة المحددة حتى يعود بالنفع على المواطن وتحقيق المستهدف من خطة الدولة خلال العام الحالي وبأفضل جودة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو
جانب من الأعمال،فيتو

 

 

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