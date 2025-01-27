الإثنين 27 يناير 2025
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محافظات

فرق الطب البيطرى بالإسماعيلية تواصل أعمالها بحملة التحصين (صور)

أعمال حملة التحصين
أعمال حملة التحصين بالإسماعيلية، فيتو

 تواصل الفرق التابعة لمديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية، أعمالها ضمن فعاليات الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدرى الأغنام .  

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المشرفون على تنفيذ الحملة 

 وتنفذ الحملة بتوجيهات من الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الإدارة المركزية للخدمات البيطرية في الإسماعيلية ووكيل الوزارة، وبإشراف من الدكتورة سهير قاسم ( مدير إدارة الإرشاد البيطرى ).  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

الحيوانات المستهدفة من التحصين

 ومن جانبها قامت الدكتورة ريهام إسماعيل الطبيبة البيطرية، بتوعية إرشادية عن أهمية التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية، بقري القنطرة غرب بالإسماعيلية، ونبهت على مربي الماشية بأن التحصين لن يقدم إلا للحيوانات المرقمه والتي لديها بطاقة تعريفية. 
 

 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام بالإسماعيلية

وكانت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية أعلنت بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الإدارة المركزية، ودكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وبإشراف دكتور هاني عبد الخالق مدير عام الصحة الوقائية، ومتابعة دكتورة سماح حلمي مدير إدارة الوقاية. 

 

حيث بدأت الحملة القومية منذ يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة شهر وستغطي جميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وتهدف الحملة إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وتعزيز الصحة العامة، من خلال تقديم اللقاحات اللازمة وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بمستوى عالٍ من الكفاءة.

ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنمية الثروة الحيوانية والاستثمار فيها وعمل التحصينات اللازمة.
 

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