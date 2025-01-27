الإثنين 27 يناير 2025
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محافظات

رئيس مياه القناة: إعادة الخدمة لجامعة سيناء بعد إصلاح الكسر المفاجئ (صور)

جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

 أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي الواصل لجامعة سيناء من مدينة القنطرة شرق وإعادة تشغيل الخدمة في وقت قياسي وفي مدة زمنية وجيزة، فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين. 

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سرعة التعامل مع البلاغ 

 وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة برئاسة المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع الإسماعيلية، ومحمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي 6 بوصة الواصل لجامعة سيناء من مدينة القنطرة شرق، وعلي الفور تم توفير جميع المعدات وتمت عملية الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وإعادة ضخ وتشغيل مياه الشرب. 

 

 

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

الالتزام بكافة معايير التشغيل 

 وأكد رئيس شركة المياه والصرف صحي بمدن القناة، ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات سواء مياه الشرب والصرف الصحي " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مؤكدا على استيفاء كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM لتحقيق أفضل الخدمات، وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات القناة. 

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

سرعة إصلاح الأعطال والكسور 

 وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، علي التجاوب الفورى والسريع، وتوفير جميع المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فترة زمنية وجيزة بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين والمصالح الحكومية والخاصة. 

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو
جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الإصلاح،فيتو

متابعة العمل على مدار الساعة 

 وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ علي مدارس الساعة.

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القناة لمياه الشرب والصرف الصحي مياة القناة جامعة سيناء محافظات القناة القنطرة شرق الاسماعيلية

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